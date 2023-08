LIVE | Rusland rekruteert vrouwelijke gevangenen om aan het front te vechten

Het Russische leger is overgegaan tot 'massale rekrutering' van vrouwen uit gevangenissen en detentiecentra om mee te vechten in de oorlog in Oekraïne. Dat schrijft de Russische onafhankelijke krant Novaya Gazeta, op basis van het Telegram-kanaal We Can Explain vorige week. Er zitten ruim 35.000 vrouwen in de cel in Rusland.

De eerste groep van vijftig gevangen vrouwen werd in januari naar het front gestuurd vanuit een detentiefaciliteit in Loehansk, volgens Olga Romanova, oprichtster van de mensenrechtenorganisatie Russia Behind Bars. Een tweede groep van ongeveer honderd vrouwelijke veroordeelden werd vanuit gevangenissen in Zuid-Rusland gestuurd, zei ze. Russia Behind Bars had van de mobilisatie van de gevangenen gehoord van bezorgde burgers in Kushchevskaya, een landelijke Russische stad waar de gevangen vrouwen eerder op boerderijen hadden gewerkt maar plotseling verdwenen.

Een derde groep van ongeveer dertig vrouwen is naar het front gebracht vanuit een gevangenis in Novouglyanka, een faciliteit die bekend staat om het grote aantal HIV-positieve gevangenen. Familieleden van de vrouwen uit Novouglyanka vertelden dat de gevangen vrouwen tweejarige contracten hadden getekend met het Ministerie van Defensie.