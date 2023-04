LIVE | Rusland slaagt er niet in Oekraïense aanvoerroutes naar Bachmoet te blokkeren

Rusland is er volgens Kyiv nog altijd niet in geslaagd om de aanvoerroutes naar de zwaar belegerde stad Bachmoet af te snijden. Sterker, er zijn inmiddels nieuwe aanvoerroutes bij gekomen. En sinds de Russische invasie in februari vorig jaar begon, zijn er zo’n 190.000 Russische soldaten om het leven gekomen, zo meldt het Oekraïense ministerie van Defensie. Lees erover in ons liveblog.