LIVE | Rusland: ‘Wereldwijde catastrofe als Leopard 2-tanks worden geleverd aan Oekraïne’

- Het Duitse ministerie van Defensie beschikt volgens Der Spiegel al sinds afgelopen zomer over een lijst van Leopard-gevechtstanks die vermeld hoeveel exemplaren in aanmerking komen voor levering aan Oekraïne. De kersverse minister Boris Pistorius zei vrijdag dat hij zijn ministerie opdracht had gegeven voor het inventariseren van de Leopard-voorraden.