LIVE | Rusland: ‘Westen duwt Moldavië de oorlog in’, Nederlander opgepakt voor dividend Russisch bedrijf



Oorlog OekraïneHet Westen duwt Moldavië de oorlog in, waarschuwt de baas van de Russische inlichtingendienst FSB. Hij stoort zich eraan dat Moldavië gastland is van een top met alle Europese leiders behalve Rusland en bondgenoot Belarus. De top van de Europese Politieke Gemeenschap is volgens vriend en vijand bedoeld als signaal van eensgezind Europees weerwerk tegen Moskou.Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.