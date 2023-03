LIVE | Rusland wil nog eens 400.000 militairen rekruteren, dit keer ‘op vrijwillige basis’

Update met video Zes doden in basis­school VS: schutter behandeld voor emotionele stoornis, kocht legaal zeven wapens

De politie in Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee heeft een video vrijgegeven van de operatie in een christelijke basisschool waar een oud-leerling maandag drie kinderen en drie volwassenen doodschoot. Het gaat om zes minuten aan beelden, gemaakt door bodycams van twee agenten. Er is ook meer informatie bekendgemaakt over de 28-jarige schutter, die werd doodgeschoten.