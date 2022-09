LIVE | Russen betalen tot 12.000 euro voor vlucht, Kremlin: ‘Gaat iets mis bij mobilisering reservisten’

Britten overwegen ambassade Israël naar Jeruzalem te verhuizen

De Britse premier Liz Truss overweegt de ambassade van haar land in Israël te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem, schrijft de Britse krant The Guardian. Daarmee zou ze breken met gevestigd Brits buitenlandbeleid en in de voetsporen treden van de voormalige president van de Verenigde Staten Donald Trump.

23 september