LIVE | Russen boeken winst in Sjevjerodonetsk, Merkel veroordeelt ‘barbaarse oorlog’

Zes landen slaan handen ineen bij onderzoek naar oorlogsmis­da­den in Oekraïne

Estland, Letland en Slowakije sluiten zich aan bij een internationaal onderzoek naar vermeende oorlogsmisdaden tijdens de oorlog in Oekraïne. Dat is vanmiddag bekendgemaakt tijdens een persconferentie in Den Haag. In dat gezamenlijke onderzoeksteam zitten al Oekraïne, Polen, Litouwen en het Internationaal Strafhof in Den Haag.

31 mei