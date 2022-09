LIVE | Russen claimen grote overwinning in referenda, herstel Nord Stream nog niet mogelijk

Noorse politie pakt nog twee verdachten op voor aanslag op homobar in Oslo

De Noorse politie heeft zondag nog twee verdachten aangehouden in verband met een schietpartij in en rond een gaybar in de hoofdstad Oslo in juni. Daarbij vielen twee doden en ruim twintig gewonden. De arrestanten zijn een Noor en een Somaliër die beiden al in aanraking met de politie zijn geweest als gevolg van criminele activiteiten.

26 september