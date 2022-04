LIVE | Russen vervolgen eerste buitenlander voor ‘nepnieuws’ over strijdkrachten

Oorlog OekraïnePro-Russische separatisten in Oost-Oekraïne hebben de haven van Marioepol ingenomen, claimt hun leider. De locoburgemeester van de stad ontkent maar de informatie is niet onafhankelijk bevestigd. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.