LIVE | Russisch oppositielid zit vast in afwachting van rechtszaak, overeenkomst gesloten in Turkije over export graan

OekraïneMilitaire delegaties van Oekraïne en Rusland hebben in Istanboel overeenstemming bereikt over veilige exportroutes van Oekraïens graan over zee. En het Internationaal Monetair Fonds waarschuwt voor een ‘pittig 2022 en een nog zwaarder 2023’ als het gaat om de wereldeconomie, als direct gevolg van de oorlog in Oekraïne. Volg alle ontwikkelingen rond de oorlog in Oekraïne hieronder.