LIVE | Russische dorpen geëvacueerd na brand munitiedepot, drone crasht op hoofdkwartier marine op de Krim

Oorlog OekraïneNu het Russische staatsbedrijf Gazprom aankondigt de gaslevering via de Nord Stream-pijpleiding enkele dagen te onderbreken voor onderhoud, biedt Oekraïne zijn pijpleidingen als alternatief aan. Volgens de Oekraïense exploitant weigert Rusland dat aanbod. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.