LIVE | Russische geheime dienst: ‘Zeven Oekraïense terroristen vast, planden moordaanslagen op Krim’

Turkse Nederlan­ders naar de stembus voor verkiezin­gen Turkije

Turkse Nederlanders mogen de komende dagen naar de stembus voor de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije. Dat kan in Amsterdam, Den Haag, Deventer en Eindhoven. Volgens de Turkse ambassade zijn meer dan 200.000 mensen in Nederland geregistreerd als kiezer. De verkiezingen in Turkije zelf zijn op 14 mei.