LIVE | Russische journalist krijgt werkstraf voor 'nepnieuws' over leger

Oorlog OekraïneEen Russische journalist heeft volgens de rechter het leger in diskrediet gebracht in vier berichten op sociale media. Ook had hij naar een artikel verwezen waarin Russische troepen werden beschuldigd van het beschieten van civiele infrastructuur in Marioepol. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.