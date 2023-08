LIVE | ‘Russische legeroefening waarschijnlijk geschrapt door troepentekort’

Japan overstelpt met boze telefoon­tjes uit China over lozen afvalwater Fukushima, ambassa­deur ontboden

Japanse overheidsdiensten worden overstelpt met boze telefoontjes vanuit China over de lozing van afvalwater van de kerncentrale van Fukushima. Daarop heeft Japan de Chinese ambassadeur in het land ontboden, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken in Tokio.