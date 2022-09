LIVE | Russische rekruteringschef neergeschoten, Kazachstan erkent referenda in Oekraïense regio's niet

Oorlog OekraïneIn een Siberisch mobilisatiecentrum is het hoofd van de rekruteringscommissie neergeschoten. De schutter is gearresteerd. Hij was volgens zijn moeder woedend dat zijn beste vriend zonder militaire ervaring moest gaan vechten in Oekraïne. Kazachstan, een belangrijke partner van Rusland, zegt de uitkomst van de omstreden referenda in vier bezette gebieden niet te zullen erkennen. Blijf via het liveblog hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne.