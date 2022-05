LIVE | Russische soldaat (21) krijgt levenslange gevangenisstraf voor moord in Oekraïne

Oorlog OekraïneDe 21-jarige Russische tankcommandant Vadim Shishimarin die terecht stond voor de moord op Oekraïner Oleksandr Shelipov is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Dit gebeurde vandaag tijdens het eerste proces voor oorlogsmisdaden sinds de Russische invasie in Oekraïne. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.