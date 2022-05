LIVE | ‘Russische spionnen wilden met Oekraïense raket passagiersvliegtuig neerhalen’

Oorlog OekraïneDe Oekraïense autoriteiten zeggen dat ze een netwerk van Russische spionnen hebben ontmaskerd. Die zouden van plan zijn geweest om met raketten uit Oekraïne een passagiersvliegtuig neer te halen en Oekraïne de schuld te geven. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.