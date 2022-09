LIVE | Russische toeristen krijgen moeilijker een visum voor de EU, delen Oekraïne zonder stroom

Oorlog OekraïneMassale elektriciteitsuitval in oostelijke delen van Oekraïne. In sommige regio’s is er amper licht of stromend water meer, op andere plekken is het minder erg, meldt president Zelenski. Blijf hieronder op de hoogte van de ontwikkelingen in Oekraïne via ons liveblog.