LIVE | Russische toppolitici uiten zorgen over ‘excessen’ mobilisatie, China: ‘Houdt oorlog binnen perken’

Oogcorrec­ties, fillers en neusopera­ties: plastische chirurgie miljarden­bu­si­ness in China

Plastische chirurgie wordt steeds populairder in China, ook onder mannen en jongeren. Botox, oog- en neuscorrecties worden steeds normaler. Onder druk van sociale media wil iedereen er net zo uitzien als zijn/haar idool. Drie uur in de make-up is een teken van respect.

22 september