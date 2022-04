LIVE | ‘Russische troepen vuren raketten af op steden in zuiden, zware explosies in Dnipro’

Russische troepen hebben afgelopen nacht volgens Oekraïense bronnen raketten afgevuurd op verschillende grote steden in het zuiden van Oekraïne. In de stad Dnipro waren enkele zware explosies te horen, meldt de online krant Ukrajinska Pravda op basis van informatie van de regionale overheid. De Amerikaanse regering gaat helpen om tanks gemaakt in de voormalige Sovjet-Unie naar Oekraïne te krijgen. De rupsvoertuigen moeten de Oekraïense verdediging versterken in de Donbas-regio, meldt The New York Times op basis van een regeringsbron. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne. Lees hier het vorige liveblog terug.