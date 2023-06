LIVE | Rutte: Aanslag op dam in Oekraïne is oorlogsmisdaad, Rusland roept VN-Veiligheidsraad bijeen

inkijkje De Chinese werknemers achter AI: lijntjes trekken om miljarden foto's voor een laag salaris

Zaaltjes met TL-verlichting, eenvoudige tafels en stoelen, en personeel dat zich voor zo’n 1300 euro per maand uit de naad wil werken. Zo wordt in China kunstmatige intelligentie (AI) gemaakt. Maar ondanks de weinig charmante setting, vormen deze zaaltjes de frontlinie in de Chinese strijd om dominantie in AI.