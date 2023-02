LIVE | Rutte en Schreinemacher vandaag in Kiev voor kort bezoek aan president Zelenski

Oorlog OekraïnePremier Rutte brengt vandaag onaangekondigd een bezoek aan de Oekraïense president Zelenski. Hij is samen met minister van Buitenlandse Handel Schreinemacher in hoofdstad Kiev. En opnieuw is een vertrouwenspersoon van de Russische president Vladimir Poetin om het leven gekomen. Marina Jankina, topvrouw binnen Defensie, viel in Sint-Petersburg vanaf grote hoogte uit het raam van een flatgebouw. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.