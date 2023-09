LIVE | Steeds meer acties voor slachtoffers van aardbeving in Marokko, angst voor naschokken is groot

Heeft Elon Musk nu wel of niet een Oekraïense aanval laten mislukken door zijn satellieten uit te schakelen? Kyiv zegt van wel en is woedend. Musk zelf ontkent de beschuldigingen, die worden gedaan in zijn volgende week te verschijnen biografie. ,,Oekraïne was eerst heel blij met de service van Musk”, zegt defensie-expert Patrick Bolder. ,,Nu blijkt dat er gewoon niet goed is nagedacht over deze samenwerking.”