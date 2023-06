LIVE | Strafzaak Wagner alweer ingetrokken en Poetin waarschuwt saboteurs in toespraak

Poetin spreekt in de video niet over de muiterij van het weekend en het is niet duidelijk wanneer de video is opgenomen. Hij heeft ook nog niet persoonlijk gereageerd op de overeenkomst die zaterdagavond werd gesloten. Zondag verscheen de Russische president ook op televisie, in een interview dat waarschijnlijk eerder was opgenomen. Hij sprak toen over zijn vertrouwen in de plannen van Rusland in Oekraïne.