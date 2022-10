LIVE | ‘Telefoon Britse oud-premier Truss gehackt door Russische agenten’

Belgische waarzegger met geweld om het leven gebracht in Ierland

Een Belg die in Ierland bekend is omdat hij als waarzegger de toekomst voorspelt, is met geweld om het leven gebracht. De politie ontdekte het lichaam van Stefan Posschier (65) na een tip. De man lag in de tuin van zijn huis, gewikkeld in tentzeil. De politie heeft een verdachte opgepakt. Waarom de helderziende is vermoord, blijft voorlopig een mysterie.

28 oktober