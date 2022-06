LIVE | Tien doden bij Russische raketaanval op ‘drukbezocht’ winkelcentrum

oorlog OekraïneIn de Oekraïense stad Krementsjoek zijn zeker tien doden en tientallen gewonden gevallen bij een raketaanval door Rusland op een drukbezocht winkelcentrum. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.