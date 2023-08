LIVE | Training Oekraïense F16-piloten pas zomer 2024 klaar, Rusland zegt 20 drones te hebben neergehaald

Baanbre­kend onderzoek: Mars had seizoenen, en misschien dus kans op leven

De planeet Mars had miljoenen jaren geleden seizoenen en dus veranderende weersomstandigheden, net als de aarde. Dat betekent niet per se dat er ooit leven mogelijk was, maar de omstandigheden waren wel ‘gunstig voor de ontwikkeling van leven’, zeggen Franse onderzoekers in het wetenschapsblad Nature.