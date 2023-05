LIVE | Training Oekraïense gevechtspiloten gestart in Polen, levering F-16’s blijft voorlopig uit

Oorlog in OekraïnePolen is deze week begonnen met de training van Oekraïense gevechtspiloten. Dat heeft EU-buitenlandchef Josep Borrell gezegd tijdens een bijeenkomst van Europese defensieministers. De piloten oefenen met het vliegen in F-16’s. Dergelijke trainingen zullen op een later moment ook in Nederland plaatsvinden. Defensieminister Kajsa Ollongren liet weten dat nog niet is besloten om Oekraïne ook van F-16’s te gaan voorzien. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.