LIVE | Tsjechië stuurt tanks naar Oekraïne, bestuurder sterft nadat hij inrijdt op Russische ambassade

Conserva­tie­ve Sarah Palin wil jaren na verloren race om Witte Huis in het Congres

De Amerikaanse conservatieve politica Sarah Palin stelt zich verkiesbaar voor de zetel van de staat Alaska in het Amerikaanse Congres. Het is voor het eerst sinds 2008 dat Palin weer meedoet aan een verkiezing. Dat jaar verloor ze met haar partijgenoot John McCain de race om het Witte Huis van de Democraat Barack Obama. Palin was McCains kandidaat voor het vicepresidentschap.

2 april