LIVE | Turkije ‘niet positief’ over toetreding Zweden en Finland bij Navo, Scholz dringt aan op wapenstilstand

Oorlog OekraïneDe Duitse bondskanselier Olaf Scholz heeft in een telefoongesprek met Vladimir Poetin aangedrongen op een staakt-het-vuren in Oekraïne, en wel zo snel mogelijk. En de Turkse president Recep Tayyip Erdogan is geen voorstander van een eventueel Navo-lidmaatschap van Zweden en Finland. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.