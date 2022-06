LIVE | Turkije staakt verzet Navo-lidmaatschap Zweden en Finland, Nederland levert Kiev 3 extra pantserhouwitsers

oorlog OekraïneNederland levert nog eens drie pantserhouwitsers aan Oekraïne, zo maakte minister Kajsa Ollongren (Defensie) dinsdag bekend tijdens de Navo-top in Madrid. En Turkije staakt zijn verzet tegen de toetreding van Zweden en Finland tot de Navo, meldt secretaris-generaal Jens Stoltenberg. Op de top in Spanje zijn de drie landen het eens geworden over de bezwaren die Turkije aanvankelijk had. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.