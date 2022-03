LIVE | Utrecht neemt vluchtelingen Ter Apel over, graan en zonnebloemolie uit Oekraïne per trein naar Europa

oorlog oekraïneDe gemeente Utrecht regelt vanaf morgen tweehonderd extra tijdelijke crisisopvangplekken voor asielzoekers uit Ter Apel. De burgemeester van de belegerde havenstad Marioepol beschuldigt de Russen van genocide. Na de felle speech van president Biden zeggen de VS vandaag dat er géén plan is om het regime van Poetin ten val te brengen. Ondertussen zijn meer dan 3,8 miljoen mensen Oekraïne ontvlucht. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.