LIVE | Vijf Nederlanders aan boord van cruiseschip met hoogste besmettingsgraad ter wereld

Vijf Nederlanders aan boord van cruiseschip met hoogste besmettingsgraad ter wereld

CoronavirusOp het cruiseschip, Diamond Princess bij Japan, zijn 355 besmettingen vastgesteld. Daarmee is op het ship de hoogste besmettingsgraad ter wereld. Aan boord van dat schip zijn vijf Nederlanders die niet besmet zouden zijn. Verschillende landen sturen vliegtuigen om de passagiers te repatriëren, Nederland doet dit vooralsnog niet. Het dodental ten gevolge van de virusuitbraak in China is opgelopen tot meer dan 1600. Het totaal aantal besmettingen wereldwijd staat op ruim 67.000. Een 80-jarige Chinese toerist is in Frankrijk overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het is het eerste slachtoffer van het virus in Europa. Ook vandaag houden we je op de hoogte via een live-blog. De afgelopen dagen lees je hier terug.