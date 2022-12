LIVE | VN slaat alarm om humanitaire crisis Oekraïne, Kiev wil dat ziekenhuizen geplande operaties opschorten

OORLOG OEKRAÏNEDe Verenigde Naties hebben alarm geslagen over de aanvallen van het Russische leger op Oekraïense burgerdoelen als elektriciteitscentrales. Oekraïne heeft ziekenhuizen dinsdag verzocht te overwegen non-essentiële geplande operaties tijdelijk op te schorten. Dit tot de energie-situatie in het land stabiliseert. En: een vliegveld bij de Russische stad Koersk is dinsdagochtend aangevallen door een Oekraïense drone, zo meldde de gouverneur van de regio. Een olie-opslagtank is daarbij in brand gevlogen. Volg alle ontwikkelingen in het liveblog hieronder.