LIVE | Vrees voor veiligheid kerncentrale Zaporizja, gasprijs in Europa breekt weer record

met Video 1500 mensen in Noord­oost-Span­je geëvacu­eerd vanwege bosbrand

Door een bosbrand ten westen van de Spaanse stad Zaragoza hebben zo’n 1500 mensen hun huis moeten verlaten. De brand woedt in de buurt van Añón de Moncayo in het noordoosten van Spanje en wordt aangewakkerd door de sterke wind. In de regio bestrijden zo’n driehonderd brandweerlieden het vuur.

14 augustus