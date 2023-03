LIVE | VS: botsing met drone was ‘roekeloze’ actie van Rusland, Moskou waarschuwt tegen schending luchtruim

Experiment in Indonesië: school begint om 05.30 uur, ‘goed voor de discipline’

Op tien middelbare scholen in Indonesië beginnen de lessen sinds kort 's ochtend om 05.30 uur. Het omstreden experiment is volgens de lokale gouverneur bedoeld om de discipline van de leerlingen te verbeteren. Niet iedereen is enthousiast, ouders krijgen hun kinderen doodmoe thuis.