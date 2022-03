LIVE | VS en EU kondigen weer nieuwe sancties af, YouTube blokkeert Russische staatsmedia

- Vitesse gaat in de verkoop. De Russische oligarch Valeri Oyf stapt onder druk van de oorlog in Oekraïne per direct op in Arnhem. Alle aandelen van de Arnhemse club zijn te koop. De eigenaar volgt het spoor van Roman Abramovitsj, die spoorslags is vertrokken bij de Engelse topclub Chelsea.



- De Verenigde Staten hebben zojuist zwaardere sancties tegen Rusland afgekondigd vanwege de aanhoudende strijd in Oekraïne. President Joe Biden zegt onder meer dat de status van ‘permanente normale handelsbetrekkingen’ voor Rusland wordt ingetrokken. Daarmee krijgt Rusland een zelfde behandeling als bijvoorbeeld Noord-Korea. Verder stopt Biden de import van diamanten, visproducten als kaviaar en alcoholische dranken als wodka uit Rusland.



-Niet veel later kondigden ook de G7 en de Europese Unie nieuwe sancties tegen Rusland af. Ook zij gaan stappen ondernemen om de status van ‘permanente normale handelsbetrekkingen’ voor Rusland in te trekken.



- Rusland probeert bondgenoot Belarus bij de oorlog tegen Oekraïne te betrekken door in Belarus onder valse vlag dorpen aan te vallen. De Russische actie moest lijken op een Oekraïense operatie om zo een reactie van Belarus uit te lokken, meent Oekraïne over de ‘provocatie’. Tijdens de aanval van Russische straaljagers zou de Belarussische leider Alexandr Loekasjenko op bezoek zijn geweest bij de Russische president Vladimir Poetin in Moskou.



- Zeker 1582 inwoners van de zuidelijke havenstad Marioepol in Oekraïne zijn om het leven gekomen door de Russische beschietingen, die nu al zo’n twaalf dagen duren. Dat hebben de lokale autoriteiten vandaag bekend gemaakt in een online statement. ,,We zullen hen nooit vergeten en we zullen deze misdaad ook nooit vergeten.’’ De getallen zijn moeilijk te verifiëren.



- Twee weken na het begin van de Russische invasie in Oekraïne hebben ruim 2,5 miljoen mensen dat land ontvlucht, blijkt vrijdag uit cijfers van de Verenigde Naties. De teller stond donderdag nog op ruim 2,3 miljoen.