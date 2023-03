LIVE | VS: Rusland moet gestraft worden voor oorlog, kwetsbare inwoners uit frontstad geëvacueerd

VS vragen om uitleve­ring zoon Mexicaanse drugsbaron ‘El Chapo’

De Verenigde Staten hebben maandag opnieuw om de uitlevering van Ovidio Guzmán gevraagd, zeggen bronnen tegen buitenlandse persbureaus. Deze zoon van de beruchte drugsbaron ‘El Chapo’ werd begin vorige maand gearresteerd. De VS, die 5 miljoen dollar beloofden voor een tip die tot zijn arrestatie zou leiden, vroegen ook toen al om uitlevering. Een Mexicaanse rechter stemde daar echter niet mee in en gaf de Amerikanen tot 5 maart om opnieuw een verzoek in te dienen.