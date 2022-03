LIVE | VS: Russische soldaten plegen oorlogsmidaden, Rutte: olieboycot Rusland ‘vrij snel‘ mogelijk

Een olieboycot van Rusland kan ‘vrij snel’, verklaarde minister-president Mark Rutte in een debat in de Tweede Kamer over de komende top van EU-leiders. De Tweede Kamer pleit voor zo’n ban. Volgens Rutte zal het effect echter niet groot zijn.Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.