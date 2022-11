LIVE | VS trekt 53 miljoen uit voor opbouw Oekraïens energienetwerk na raketaanvallen

Lichaam vermiste Natacha eindelijk weer thuis uit Peru: ‘Deze moeilijke strijd vochten we allemaal samen’

De ouders van Natacha de Crombrugghe uit België hebben op Facebook laten weten dat het lichaam van hun dochter weer thuis is. “Na 8 maanden zoeken en nog eens 2 lange maanden wachten hebben we onze dochter op maandag 21 november eindelijk thuisgebracht”, luidt de tekst. De 28-jarige Natacha verdween in januari tijdens een trektocht in Peru.

26 november