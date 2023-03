LIVE | Wagner-baas: ‘Centrum van Bachmoet bijna bereikt’

Met video Rusland gebruikt ‘bijna alle soorten wapens’ bij massale luchtaan­val­len op doelen in heel Oekraïne

Rusland heeft vannacht en vanochtend grootschalige luchtaanvallen uitgevoerd in heel Oekraïne. Ook in de grootste steden, Kiev, Charkov en Odessa, waren explosies te horen. In Lviv, in het westen, vielen tenminste vijf doden. In Cherson kwamen zeker drie mensen om het leven.