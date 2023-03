LIVE | Wagner-baas claimt controle over 70 procent van Bachmoet

Australi­sche peuter gaat achter uiterst giftige slang aan, nest van 110 eieren in voortuin ontdekt

Een peuter (2) in Sydney, Australië, merkte een giftige slang op in hun voortuin en zette de achtervolging in. Dat leidde tot de ontdekking van maar liefst 110 eieren, ook van de enorm giftige Eastern Brown Snake.