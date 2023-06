LIVE | Wagner-baas: Rusland wordt teruggedrongen in Oekraïne, ‘dolfijnen ingezet om Krim te verdedigen’

Oorlog OekraïneDe baas van het huurlingenleger Wagner zegt dat de Oekraïense krijgsmacht de Russen terugdringt bij Zaporizja en Cherson. ,,We baden in het bloed”, zegt Jevgeni Prigozjin in een filmpje dat hij via Telegram heeft verspreid. Lees alles over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.