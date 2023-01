LIVE | Wagner-baas ‘uit de gratie bij Poetin’ nu het maar niet lukt om Bachmoet te veroveren

Oorlog OekraïneWagner-baas Jevgeni Prigozjin valt steeds meer uit de gratie bij de Russische president Poetin, nu het zijn huurlingenleger nog altijd niet is gelukt de stad Bachmoet in te nemen. Dat meldt het Institute for the Study of War (ISW). Prigozjin beloofde Poetin de stad in te nemen en mocht daarvoor onder meer gevangenen inzetten als huursoldaten. Maar nu de inname niet lukt, wordt de Wagner-leider op een zijspoor gezet. Poetin focust zich weer meer op zijn eigen leger. Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.