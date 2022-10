LIVE | Weer explosies in Kiev en andere steden, vandaag toch weer graan-transport op Zwarte Zee

Lula predikt ‘vrede en eenheid’ in verdeeld Brazilië, Bolsonaro geeft nederlaag nog niet toe

Als nieuwe president van Brazilië is een van de voornaamste opdrachten voor de linkse Luiz Inácio Lula da Silva om weer eenheid te brengen in het tot op het bot verdeelde land. De 77-jarige Lula deed daar afgelopen nacht in zijn eerste speech na zijn verkiezingszege op de extreemrechtse zittende president Jair Bolsonaro een duidelijke handreiking voor: ,,Ik ga niet alleen regeren voor de mensen die op mij gestemd hebben, maar voor alle 215 miljoen Brazilianen.” Bolsonaro heeft nog niet gereageerd op zijn nederlaag.

