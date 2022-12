LIVE | Zeker 54 Russische raketten onderschept, Oekraïense luchtafweerraket komt neer in Belarus



OORLOG OEKRAÏNEEen projectiel dat werd afgeschoten door de Oekraïense luchtafweer tijdens Russische aanvallen is vlak over de grens in Belarus neergekomen. Lokale media melden dat een raket of deel ervan is gevonden in het grensgebied ongeveer 125 kilometer ten oosten van Brest (Belarus). Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.