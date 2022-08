LIVE | Zelenski: 15 doden en 50 gewonden na aanval op treinstation, Biden roemt Oekraïense onafhankelijkheid

Vestigin­gen van koffieke­ten Starbucks heropenen in Rusland als Stars

In Rusland zijn de omgebouwde voormalige vestigingen van de Amerikaanse koffieketen Starbucks heropend. Onder het mom ‘bucks is gone, stars stay’ bliezen de Russische rapper Timati en restaurateur Anton Pinskiy in juli de koffieketenfilialen nieuw leven in. Ze namen de vestigingen over nadat de Amerikanen hun koffieactiviteiten in het land staakten vanwege de inval in Oekraïne.

20 augustus