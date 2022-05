LIVE | Zelenski beschuldigt Rusland van ‘genocide’ en haalt uit naar EU vanwege vertraging nieuwe sancties

oorlog oekraïneDe Oekraïense president heeft Rusland ervan beschuldigd een ‘genocide’ uit te voeren in de Donbas, in het oosten van het land. Rusland doet aan ‘deportatie’ en ‘massamoord op burgers’, zei Zelenski. De president haalde ook uit naar de internationale gemeenschap. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.