LIVE | Zelenski bezoekt frontsoldaten en vluchtelingen in oosten van Oekraïne

oorlog oekraïneDe Oekraïense president Zelenski heeft een bezoek gebracht aan frontsoldaten en vluchtelingen in het oosten van Oekraïne. Het was pas zijn tweede bezoek buiten Kiev sinds de Russische inval. Intussen hebben Oekraïense militairen ‘de helft’ van de stad Sjevjerodonetsk weer onder controle. Dat heeft de gouverneur van de regio Loehansk zondag gezegd. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne.