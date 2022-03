LIVE | Zelenski hekelt Belgische diamantairs, Nederland levert voor 50 miljoen aan wapens

Oorlog OekraïneDe pro-Russische separatisten in het oosten van Oekraïne stellen controle te hebben over een groot deel van de regio Loehansk. Deze beweringen zijn niet onafhankelijk te verifiëren. Volg in dit liveblog het laatste nieuws over de Russische inval in Oekraïne. Lees hier het vorige liveblog terug.